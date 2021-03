La plateforme Med.tn a été fondée en 2017 par Aymen Turki, Issam Bellaj et Emna Jallouli avec pour mission de mettre en relation le patient et le médecin à travers les services proposés.

Le but de la création de la start-up Med.tn est la création d’un annuaire regroupant tous les professionnels de santé afin de fournir au patient à la recherche d’une spécialité, les informations dont il a besoin concernant sa pathologie via les questions médicales, les articles et les vidéos indexés par spécialité ou par pathologie.

Med.tn propose la prise de RDV en ligne pour le patient sur la plateforme, un SMS de confirmation du médecin est envoyé au patient avec rappel du RDV par SMS 24h en avance.

Ce service présente plusieurs avantages dont la possibilité de prendre RDV avec son médecin après les horaires d’ouverture de son cabinet et pendant le week-end; le médecin aura accès à son agenda en ligne à tout moment, ce service est proposé aux médecins en contrepartie d’un abonnement.

La plateforme Med.tn permet au patient de poser des questions en ligne et plus de 4.000 médecins peuvent lui répondre gratuitement. C’est du télé conseil personnalisé gratuit et qui vise à conseiller ou orienter le patient

L’offre de télé conseil s’articule autour de services proposant soit une sélection de diagnostics probables au vu d’éléments communiqués par un internaute, soit un complément à une consultation médicale, de manière à la préparer, ou de s’assurer que le diagnostic a bien été compris par le patient.

Med.tn est aussi un media santé qui propose des articles en français et en arabe sur son magazine en ligne. Les articles sont pour la plupart rédigés par des médecins tunisiens en collaboration avec l’équipe rédactionnelle de Med.tn.

Med.tn adopte une ligne éditoriale qui vise à faciliter l’accès à l’information médicale tout en mettant en avant la médecine tunisienne en proposant des articles et des vidéos qui visent à vulgariser, informer et surtout prévenir des principales maladies qui touchent la santé publique. Plus de 500 articles sont proposés et plus de 200 vidéos sont disponibles sur la plateforme.

Conscient de son rôle dans le domaine de la e-santé, Med.tn a signé plusieurs partenariats. On cite principalement le partenariat avec l’Association tunisienne de traitement des brûlures et des plaies, qui a pour objectif la mise à disposition d’un espace interactif dédié à la formation en ligne des médecins sur la plateforme Med.tn : des cours en ligne y sont partagés et les médecins connectés peuvent y accéder à tout moment avec la possibilité d’interagir en ligne avec le médecin formateur.

Parmi les services lancés depuis 2019, la solution de “télé expertise” visant à faciliter l’accès à l’expertise médicale pour la prise en charge des brûlés surtout dans les hôpitaux régionaux en donnant un accès facile et instantané via une consultation en ligne entre médecins afin d’apporter l’assistance nécessaire tout en garantissant la protection des données personnelles des patients.