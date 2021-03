L’Agence pour la promotion à l’étranger et l’internationalisation des entreprises italiennes (ICE) organise, en mai 2021, une formation pour 20 startups tunisiennes, dans l’objectif d’encourager leur processus d’internationalisation.

Il s’agit d’un parcours de développement intégré à l’étranger destiné aux startups technologiques opérant dans des secteurs d’intérêt commun, tels que la robotique, l’Agritech &le Smart farming, la MedTech et les TIC (le Blockchain, la Cybersécurité et l’intelligence artificielle).

Ce projet s’inscrivant dans le cadre de l’initiative “Lab Innova pour la Tunisie 2021”, est financé par le plan italien de promotion du Made in Italy et réalisé en collaboration avec l’Ambassade d’Italie à Tunis et avec les partenaires locaux Smart Tunisia, Smart Capital, Smart Tunisian Technoparks, le Pôle de Compétitivité de Sousse et le Pôle de Sidi Thabet.

Un appel à candidatures pour bénéficier de cette formation à été lancé le 18 mars 2021. Les 20 startups sélectionnées bénéficieront d’une formation spécialisée, composée de trois modules dédiés au scale-up international, à la propriété intellectuelle et à l’internationalisation de projets, qui seront complétés par une séance de coaching personnalisé.

Les sessions de formations seront assurées par les experts de l’agence ICE et des experts tunisiens, pour un meilleur échange d’expériences et de bonnes pratiques. Les séjours d’études en Italie, destinés aux startups identifiées en fonction de leur potentiel et de leur capacité à développer des projets communs avec des partenaires italiens, compléteront le parcours de formation. En Afrique, le modèle du Lab Innova a déjà été réalisé en Ethiopie, en Angola, au Mozambique et en Ouganda, mais il était destiné aux PME en général et en particulier sur l’Agritech.

Pour la première fois, compte tenu des spécificités de la Tunisie qui dispose d’un tissu productif mieux structuré, le projet sera axé sur les startups et sur les secteurs encore plus stratégiques.

Rappelons que la Tunisie a récemment pris une série de mesures en faveur des startups pour favoriser l’innovation et valoriser les jeunes talents, à l’instar de la promulgation du Startup Act en 2018 et le développement d’instruments financiers dédiés à accompagner les startups dans les différentes étapes de développement, comme le programme Fond des Fonds.