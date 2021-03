Au cours des deux premiers mois de l’année 2021, les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur ont enregistré en volume (prix constants), une baisse à l’export de 9,7% et à l’import de 7,3%, par rapport à la même période de l’année 2020, selon une note sur le ” Commerce extérieur aux prix constants février 2021″ publiée vendredi 19 mars 2021 par l’Institut national de la statistique (INS).

Au niveau des prix, l’INS fait état d’un repli de 0,4% pour les exportations et de 5,1% pour les importations.

En valeur courante, les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur ont atteint, au cours deux premiers mois de l’année 2021, 6,839 milliards de dinars en exportations, et 8,733 milliards de dinars en importations, enregistrant ainsi une baisse de l’ordre de 10,1% à l’export et de 12,0% à l’import.

Hors énergie, les prix ont augmenté à l’export de 1,4% et ont baissé à l’import de 0,7% par rapport aux deux premiers mois de l’année 2020.

Au cours des deux premiers mois de l’année 2021, la baisse en volume des exportations a touché tous les secteurs, mais essentiellement ceux du textile/habillement et cuirs (-11,4%), des industries mécaniques et électriques (-8,1%) et des mines, phosphates et dérivés (-49,0%).

Concernant les importations, l’évolution en volume est marquée par une baisse au niveau de la majorité des secteurs, particulièrement le secteur des industries mécaniques et électriques (-7,3%), du textile/habillement et cuirs (-10,3%) et celui des autres industries manufacturières (-13,4%).

Contraction en volume en glissement annuel

Au cours du mois de février 2021 et aux prix constants, les échanges commerciaux ont enregistré une baisse de 9,8% pour les importations et de 11,9% pour les exportations, en glissement annuel.

Les prix des produits échangés sont en repli de 4,3% au niveau des importations et de 0,2% au niveau des exportations.