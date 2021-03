2 millions de pages indexées sur Google, 4.000 médecins inscrits et 15.000 prises de contacts par jour. Nous citons la plateforme Med.tn créée en 2017 et qui offre une solution en ligne intégrale mettant en relation directe les patients et les professionnels de santé.

Les fondateurs de Med.tn peuvent s’enorgueillir d’être aujourd’hui à la tête de la première plateforme médicale d’Afrique du Nord présente dans 8 pays et s’exprimant dans 4 langues. Med.tn est unique au vu du nombre de médecins qui offrent du téléconseil gratuitement. L’avantage pour le patient est qu’il n’a pas besoin de trouver les mots scientifiques pour décrire son problème et reçoit une réponse d’un expert. Ce n’est pas un forum où n’importe qui répond, d’où le slogan « isaltabib ma tesalechmejareb (en arabe) »!

Med.tn est une illustration de plus d’une Tunisie qui crée, qui innove, qui se distingue. Une Tunisie qui gagne.

4 ans après, le point avec Emna Jallouli, cofondatrice de Med.tn.

WMC: Comment vous est-il venue l’idée de créer la start-up Med.tn ?

Emna Jellouli: Nous avons commencé par un annuaire complet de médecins, constitué une base de données, un annuaire exhaustif (docteurs, pharmacies et médicaments), un média santé, et conçu une offre que nous avons offerte aux patients et aux médecins.

Il s’agit d’une séance de questions/réponses suivie de la possibilité d’une prise de rendez-vous directement dans l’agenda du médecin. Nous entamons très bientôt la télémédecine.

Avez-vous eu des difficultés à trouver des financements ?

Nous avons démarré avec nos fonds propres, puis nous avons réalisé notre première levée de fonds de deux millions de dinars en 2018 avec le Groupe CARTE, ce qui nous a permis de renforcer notre positionnement aussi bien en Tunisie qu’en dehors de nos frontières. Nous avons réussi à développer le service de télémédecine. Nos réussites ont été sacrées par l’obtention du label “Startup Act”.

4 ans après, pensez-vous avoir introduit des changements dans la relation entre patients et médecins?

Depuis son lancement, notre start-up, spécialisée actuellement dans la prise de RDV médicaux sur internet, a su séduire les patients et les professionnels de la santé. 2 millions de visites par mois et plus de 4 000 médecins qui ont cru à Med.tn et qui y ont adhéré activement.

La mission de Med.tn est d’optimiser le parcours digital de soins, d’une part, en facilitant le quotidien des professionnels de la santé et, de l’autre, en améliorant l’accès aux soins pour les patients. Pour y arriver, nous avions pris le pari de travailler à améliorer la disponibilité des praticiens en leur fournissant un agenda qui permet de mieux structurer leur temps.

Nous avons également conçu un portail pour les patients afin de prendre RDV en ligne directement dans l’agenda du médecin.

Pensez-vous que la télémédecine est l’avenir de l’humanité? Et qu’est-ce qui distingue Med.tn des autres plateformes existantes ?

Avec la pandémie, le concept de télémédecine s’est démocratisé et les avantages de la consultation en ligne sont la solution surtout pour lutter contre la désertification médicale.

On ne pourra jamais remplacer la consultation physique mais cette nouvelle pratique vise à améliorer la prise en charge des patients en assurant un suivi surtout quand le patient ne peux pas se déplacer. En Tunisie, une loi a été votée mais sans décrets d’application, nous ne pouvons en user. Donc, cette pratique n’est pas encore légale en Tunisie.

Aujourd’hui, avec plus de 13 millions d’utilisateurs et 10 000 médecins inscrits, ne craignez-vous pas des cyber attaques qui mettraient en danger des informations médicales ?

La sécurité des données personnelles est notre priorité, pour cela nous sommes en cours de certification 27001 qui est la norme la plus élevée concernant la protection des données santé.

Votre plateforme est multilingue (français, anglais, arabe et turc), est-ce parce pour baliser le terrain pour votre implantation dans d’autres pays ?

La Tunisie est pour nous un excellent laboratoire pour le développement de nos produits. Med.tn est déjà utilisé dans 9 pays, ce qui explique la multitude des langues. Il est important pour les patients de communiquer avec leurs médecins et trouver l’information exacte dans leurs langues natales. Med.Tn couvre la Tunisie, l’Algérie, Maroc, Turquie, ‘Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Oman, Égypte et le Sénégal.

Nous sommes en train de préparer l’implémentation d’une filiale au Maroc qui sera opérationnelle au début du deuxième semestre 2021.

Quel est le taux de croissance de Med.tn et quel est votre chiffre d’affaires annuel?

Med est une start-up en plein développement, ce qui explique un taux de croissance de 120% par an. Nous comptons aussi 35 collaborateurs, et nous sommes en train de préparer notre deuxième levée de fonds.

Entretien conduit par Amel Belhadj Ali