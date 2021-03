La 7ème édition des Journées de l’artisan baptisée “Edition de la solidarité”, se tiendra du 19 au 21 mars 2021, dans la ville de Sousse, à l’initiative de l’Association “Arts et traditions”, en partenariat avec l’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT), l’association “Be Tounsi”, et l’URICA de Sousse.

La présidente de l’Association “Arts et traditions”, Kaouther Mehdoui a précisé dans une déclaration à l’Agence TAP, que près de 56 artisans vont participer à cette manifestation qui se tiendra dans le cadre de la célébration de la journée nationale de l’artisanat et de l’habit traditionnel.

Ces artisans venant des régions de Sousse, Kasserine, Tunis, Hammamet et Nabeul, exposeront durant trois jours, différentes créations artisanales ( accessoires et bijoux, habits traditionnels, articles de décoration maison, cuir, et produits culinaires…).

Ainsi, les sociétés adhérentes à l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat de Sousse, qui est un nouveau partenaire pour cette édition, ont offert des bons d’achats à leur personnel, pour les encourager à acheter les produits artisanaux présentés lors de cette manifestation.

En outre, cette manifestation sera marquée par la participation d’étudiants qui ont réalisé leurs projets de fin d’étude sur l’artisanat et la création, ainsi que du Centre Culturel des Arts et Métiers de Jebel Semmama.

Cette manifestation permettra aux artisans, de commercialiser leurs produits, vu le contexte difficile que traverse le secteur depuis un an, suite à la crise sanitaire mondiale causée par la pandémie du COVID-19. Un espace d’animation dédié aux enfants, y est également, prévu.