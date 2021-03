Le président de la République, Kaïs Saïed, a eu, mercredi, au Palais Dhiafa, à Tripoli, lors de sa visite en Libye, des entretiens élargis et bilatéraux avec le président du conseil de la présidence libyen, Mohamed Menfi.

L’accent a été mis sur “la nécessité pour la Tunisie de continuer de soutenir le processus démocratique libyen vu que la sécurité de la Tunisie relève de celle de la Libye”.

Selon un communiqué de la Présidence de la République, l’accent a été également mis sur l’importance de cette visite qui “atteste de la solidité des liens historiques unissant les deux pays, présageant un avenir des relations à la hauteur de ces liens historiques”.

S’agissant des prochaines échéances des deux pays, dont en premier lieu les questions économiques et de développement, il a été convenu d’impulser les activités commerciales et de mettre un plan d’action pour activer les investissements, notamment en facilitant le passage des frontières entre les deux pays et en simplifiant les procédures financières entre la Banque centrale de Tunisie et la Banque centrale de Libye.

Les deux parties ont, par ailleurs, convenu d’échanger les expertises et d’intensifier la coopération bilatérale dans les différents domaines afin de faire face aux défis considérables des deux pays. Cela est possible à travers l’accélération de la tenue des hautes commissions mixtes, en réponse aux attentes des deux peuples frères, lit-on de même source.

L’entretien s’est déroulé en présence des vice-présidents du président du conseil de la présidence libyen, Moussa al-Kouni et Abdallah al-Lafi, la ministre des Affaires étrangères, Najla Mankouch, et le ministre de l’Economie et du Commerce, Mohamed Houij, du côté libyen.

Etaient présents du côté tunisien, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, ainsi que des membres du cabinet présidentiel, notamment le conseiller chargé des dossiers économiques.