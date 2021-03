Le coup d’envoi de la 14e édition du meeting international de Tunis, comptant pour le Grand Prix des championnats du monde de para-athlétisme IAAF, et qualificatif pour les prochains Jeux Paralympiques de Tokyo, prévus cet été, sera donné jeudi 18 mars au Stade d’athlétisme de Radès.

Le président du Comité national paralympique tunisien, Mohamed Mzoughi, a déclaré que ce meeting qui se poursuivra jusqu’au 20 mars courant, enregistrera la participation de près de 600 athlètes venus de 64 pays. Il a souligné que cette manifestation représente l’un des plus grands évènements de l’année depuis l’apparition du Coronavirus, d’où le grand défi qu’elle impose à la Tunisie pour l’enlever, surtout côté sanitaire.

“Le comité d’organisation a pris, en coordination avec le ministère de la santé, toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des participants, à travers la mis en place d’un protocole sanitaire strict. Ce protocole consiste à répartir les délégations sur trois hôtels pour éviter l’encombrement, à désinfecter les installations et les équipements sportifs ainsi que les moyens de transport, à effectuer périodiquement des tests de dépistage de la Covid-19 et à imposer le port du masque et l’utilisation de désinfectants”, a expliqué Mzoughi.

Par ailleurs, le président du comité paralympique tunisien a annoncé que la Tunisie sera représentée lors de ce meeting, par 43 athlètes (21 garçons et 22 filles) qui tenteront d’arracher des places supplémentaires pour le tournoi de Tokyo, après avoir assuré la qualification de 11 places grâce à Walid Ketila, Yassine Gharbi, Raouaa Tlili, Marwa Brahmi, Ahmed Ben Moslah, Yassine Guennichi, Rima Abdelli, Raja Jebali, Sonia Mansour, Henia Aydi et Mohamed Farhat Chida.

“Je suis convaincu que le meeting de Tunis sera très disputé et enregistrera des records mondiaux, compte tenu du niveau des participants parmi lesquels figurent des champions du monde, et de l’importance de l’enjeu pour certains pays voulant garantir le plus grand nombre de billets pour les Jeux paralympiques de cet été”, a-t-il indiqué.

Et de conclure: “Nous plaçons de grands espoirs en nos représentants pour honorer, comme d’habitude, les couleurs nationales tout en espérant la découverte de nouveaux talents à l’image de Nourhène Haj Salem (poids et disque)”.