La présidente de l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT), Radha Jerbi, a fait part, lundi 15 mars 2021, de son souhait de voir la femme tunisienne reprendre sa place sur le plan africain.

Lors d’une conférence de presse pour annoncer l’organisation de la rencontre nationale des femmes d’affaires africaines prévue les 20 et 21 mai prochain, Jerbi a ajouté que la femme tunisienne est appelée aujourd’hui à renforcer son rôle concernant les questions abordées à l’échelle africaine.

Jerbi a saisi l’occasion pour évoquer les difficultés et les défis rencontrés actuellement en Tunisie, rappelant les succès réalisés sur le plan africain.

Elle a également souligné l’impératif de créer des réseaux de communication et de réseautage lors de la rencontre prévue en mai afin de créer de nouveaux marchés et profiter des nouvelles opportunités de commercialisation dans le but de promouvoir l’économie nationale.

Pour sa part, Mongia Souayhi, membre du bureau exécutif de l’Union chargée des droits des femmes, a précisé que la rencontre a pour objectif d’instituer pour un cadre africain rassemblant les efforts des femmes d’affaires. Il faut développer la plateforme de coopération entre les femmes africaines, sensibiliser à l’importance de la révolution numérique et consolider les perspectives d’opportunités entre les femmes entrepreneures, dans l’objectif de promouvoir l’opportunité d’emploi au profit des femmes face à une hausse du taux de chômage, a-t-elle signalé.