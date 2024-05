Le Commandant Ahlem Douzi, de l’Institution militaire tunisienne, a reçu le Prix “Trailblazer” de la femme fonctionnaire de justice et de l’administration pénitentiaire en 2024 au cours d’une cérémonie organisée, mardi, au siège des Nations Unies à New York.

Ce prix est décerné aux femmes d’États membres contributeurs de troupes aux opérations onusiennes de maintien de la paix qui ont fourni des services exceptionnels et des efforts précieux lors de l’exécution de leur mandat et ont contribué à briser les stéréotypes dominants qui consacrent la discrimination basée sur le genre et entravent la participation des femmes aux opérations de paix onusiennes.

“La Major Douzi a en effet frayé un chemin. Elle continue de superviser de nombreuses enquêtes techniques qui n’ont jamais été menées par la mission auparavant. Son service et son dévouement démontrent que le personnel des Nations Unies peut servir avec succès les communautés locales et fournir une expertise spécialisée et un soutien aux autorités nationales lorsqu’elles en font la demande”, a déclaré le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix.

Au cours de cette cérémonie, le Commandant Douzi s’est dit fière de recevoir ce prix et exprimé sa gratitude à cette occasion. “En tant qu’officière militaire tunisienne, je suis profondément honorée et reconnaissante de recevoir ce prix pour les femmes officiers spécialisées dans la justice et les services pénitenciers dans les opérations de paix. Travailler en tant que femme dans un domaine dominé par les hommes présente certainement des défis. Cependant, j’y vois l’occasion de briser les barrières entre les genres et d’ouvrir la voie à d’autres femmes qui aspirent à faire carrière dans des professions similaires”, a-t-elle dit, citée dans un communiqué du Département des opérations de paix des Nations Unies.

“Elle a mené une série d’enquêtes techniques sans précédent sur des crimes graves et des attaques contre des civils et des casques bleus, qui ont posé les bases permettant de tenir les auteurs de ces crimes responsables de leurs actes”, selon le site des Nations Unies.

“Son soutien technique, ses conseils d’experte et ses activités de renforcement des capacités techniques et de sensibilisation contribuent au mandat de la mission : aider les autorités judiciaires et militaires à enquêter sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et à en poursuivre les auteurs”, ajoute la même source.

Le Commandant Ahlem Douzi est experte en armement militaire et en munitions au sein des cellules d’appui aux poursuites judiciaires de la MONUSCO. Elle est l’une des premières soldates de la paix déployées au sein de la Mission à disposer d’une expertise en matière d’analyse médico-légale et de balistique, tout genre confondu. Elle fournit des conseils d’experte aux enquêteurs et enquêtrices congolais.es ainsi qu’aux enquêteurs et enquêtrices de l’ONU pour la collecte, la sauvegarde et la préparation des preuves lors des procès.

De son côté, le Le ministère des affaires étrangères, de la Migration, et des Tunisiens à l’étranger a, dans un communiqué, dit “accueillir avec fierté l’obtention de ce prix par le Commandant Ahlem Douzi”, en détachement depuis mai 2021 à la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO).

La remise de ce prix prestigieux à une tunisienne, choisie parmi une liste finale de 100 femmes nominées des missions de paix onusiennes, représente “un gage renouvelé de la grande confiance dont jouit les cadres nationaux militaires, sécuritaires et pénitentiaires au sein des missions de paix des Nations Unies et une reconnaissance de leur précieuse contribution à la consolidation des efforts internationaux pour le maintien et la promotion de la paix et de la sécurité internationales, notamment dans notre continent africain”, selon le Département des Affaires étrangères.

Le prix Prix de la Pionnière est une initiative créée en 2022 par le Service des Questions Judiciaires et Pénitentiaires du Bureau de l’État de Droit et des Institutions chargées de la Sécurité (OROLSI). Cette initiative reconnaît les contributions exceptionnelles des femmes expertes en question judiciaire et pénitentiaire déployées en tant que personnel fourni par le gouvernement dans le cadre des opérations de paix de l’ONU et remet en question les stéréotypes et les obstacles liés au genre en mettant en avant leurs réalisations.