Lors d’une séance plénière à l’Assemblée nationale constituante, la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, a annoncé le lancement d’un débat national sur l’instauration d’une séance unique de travail pour les femmes. Cette initiative vise à recueillir les avis de toutes les parties prenantes et à évaluer l’impact potentiel de cette mesure sur l’économie, la société et la lutte contre la violence.

En réponse à une question du député Tarak Erabii concernant la stratégie du ministère pour lutter contre la recrudescence de la violence, la ministre a souligné que ce débat, qui se tiendra sous forme de conférences et d’ateliers de travail, permettra d’apporter des réponses concrètes sur les avantages de la séance unique pour les femmes, tant sur le plan économique et social que dans la lutte contre la violence.

Un rapport complet, comprenant des données quantitatives, sera élaboré à l’issue du débat et soumis à tous les acteurs concernés dans les différents secteurs.

Face à l’augmentation de la violence, la ministre a évoqué le lien avec la culture de consommation et ses effets sur les valeurs morales et sociétales. Elle a réaffirmé l’engagement de son département à promouvoir la prévention comme approche principale pour lutter contre ces fléaux.