La société SIAME, informe le public, qu’elle vient de signer avec le groupe Helvético-Suédois ABB, leader technologique et pionnier dans les produits d’électrification, la robotique et l’automatisation industrielle, un contrat de licence qui autorise la SIAME à fabriquer une large gamme d’appareillages électriques modulaires, sous la marque propre de la SIAME et un contrat de distribution des produits complémentaires à cette gamme, via le canal de distribution de sa filiale commerciale la société ELECTRICA.

La signature de ces deux contrats, est le prolongement d’une longue collaboration de plus de 15 ans avec la Division Industrial Solution de GENERAL ELECTRIC GEIS, dont l’activité a été rachetée par ABB, pour prendre ainsi le relais des anciens accords signés avec la société Américaine GENERAL ELECTRIC GE, respectivement le 12 Janvier 2004 pour l’Accord de Licence et le 6 Octobre 2008 pour le Contrat de Distribution.

La signature de ces accords, confirme et matérialise la volonté des deux parties pour continuer à collaborer ensemble pour le développement et le renforcement de leur part de marché aussi bien en Tunisie qu’à l’export et conforte la SIAME quant aux perspectives de développement de la gamme des appareillages électriques, véritable levier de croissance pour l’avenir.

L’offre de la SIAME présentée conjointement avec la société SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS, dans le cadre d’un consortium formé pour répondre au projet Smart Grid de la STEG, est en cours de dépouillement avec l’ensemble des offres reçus des différents soumissionnaires.

Le résultat du dépouillement sera annoncé aussitôt que la phase de dépouillement sera clôturée.Hormis le résultat de cet Appel d’offres, la SIAME enregistre au titre de l’année 2021, un encours de commandes émanant de la STEG, totalisant la somme de 13 MD, soit le double du chiffre d’affaires réalisé avec le même client en 2020.