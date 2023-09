Le Tunindex a clôturé la séance de vendredi sur une note positive affichant un gain de 0,04% à 8942,5 points, dans un volume de 2, 350 millions de dinars (MD), selon les indicateurs publiés par la Bourse de Tunis.

Les plus fortes hausses reviennent au titre de la société TGH qui s’est bonifié de 3,63% à 0,57 dinar, suivies par les titres SIAME, qui a progressé de 2,19% à 3,72 dinars et TPR qui a augmenté de 1,60% à 5,08 dinars.

Les plus fortes baisses ont concerné les titres ECYCL qui est la valeur la plus sanctionnée avec un recul de 2,57% à 13,98 dinars, BL qui a affiché une diminution de 1,86% à 2,10 dinars et LNDOR qui a baissé de 1,49% à 5,91dinars.