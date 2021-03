L’Association tunisienne de soutien des minorités (ATSM) organise, début avril 2021, une série de rencontres avec les jeunes dans tous les gouvernorats pour débattre de l’importance du respect de toutes les religions” a déclaré la secrétaire générale de cette association, Raoudha Saibi.

Lors d’une conférence organisée à Tunis, jeudi 11 mars 2021, elle souligné que ces rencontres auront lieu dans des espaces publics, lycées et clubs dans différentes villes du pays, en respectant le protocole sanitaire en vigueur.

Ces débats visent à sensibiliser les jeunes à la nécessité de respecter toutes les religions, de rompre définitivement avec les idées rétrogrades et de combattre toutes discriminations contre les minorités.

Ces débats seront animés par le Rabbin Daniel Cohen, le pasteur William Brown, le membre du bureau baha’i, Mohamed Ben Moussa, l’Imam de Gammarth, Karim Chenina, et le juriste Khaled Dabbabi.

Saibi a affirmé que ces débats ont pour but d’inciter les jeunes à agir en faveur d’une coexistence pacifique aves les minorités vivant en Tunisie et à respecter tous les lieux de culte: mosquées, églises et synagogues.