Le mois de Rabii al-awwal marque un moment particulièrement important dans le calendrier islamique : c’est le mois de la naissance du Prophète Mahomed. Pour l’année 2024, le Mufti de la République tunisienne, Hichem Ben Mahmoud, a annoncé que ce mois béni débuterait le mercredi 4 septembre.

Ainsi, la fête du Mouled, célébrant l’anniversaire du Prophète, aura lieu le dimanche 15 septembre 2024. Cette célébration religieuse est l’occasion pour les musulmans du monde entier, et particulièrement en Tunisie, de commémorer la vie et les enseignements du Prophète.

Pendant ce mois, de nombreuses activités religieuses et culturelles sont organisées dans les mosquées et les centres islamiques. Les fidèles se rassemblent pour prier, réciter le Coran, et assister à des conférences sur la vie du Prophète. C’est également l’occasion de renforcer les liens communautaires et de transmettre les valeurs de l’Islam aux générations futures.