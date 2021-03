Une commission de travail chargée de faciliter le retour des Tunisiens à l’étranger vient d’être mise en place. C’est ce qu’annonce le ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

Cette commission, dont les membres représenteront tous les ministères et structures concernés, a pour mission d’élaborer une stratégie nationale pour intégrer et associer la diaspora tunisienne au développement du tourisme national et les inciter à passer leurs vacances en Tunisie, explique le ministère dans un communiqué publié mercredi 10 mars.

Lors d’une séance de travail tenue, mercredi, Habib Ammar et les professionnels du métier ont convenu de mettre au point un programme destiné à promouvoir le tourisme national auprès des tunisiens à l’étranger.

Le nombre des Tunisiens à l’étranger s’élève à 1,3 million personnes, dont la plupart résident en France, Italie, Allemagne, et dans les pays du Golfe, selon les données de l’Office des Tunisiens à l’étranger.

Les transferts des tunisiens établis à l’étranger sont évalués à plus de 4,950 milliards de dinars, chaque année, soit 5% du produit intérieur brut, selon l’Office.