Comment réussir en Tunisie en tant qu’entrepreneur ? La première saison de la websérie “Fekret Twensa / The Tunisian Way” entend répondre à cette question à travers :

Des parcours uniques, de femmes et d'hommes qui inventent leur activité, prennent des risques et se battent au quotidien pour faire exister leurs projets.

Des startups variées, comme autant de solutions aux défis que doit affronter le pays, dans des secteurs aussi différents que l'AgriTech, l'EdTech, le tourisme, la FinTech, etc.

Des régions qui innovent, à travers un périple destiné à cartographier le nouvel esprit d'entreprise du pays.

Un seul guide dans cette aventure, l'acteur Mohamed Mrad, storyteller de cette Tunisie en mouvement.

Financée par l’Union européenne, et mise en œuvre par Expertise France dans le cadre du projet Innov’i – EU4Innovation, cette série s’adresse prioritairement aux entrepreneurs en devenir, pour laquelle ces histoires personnelles, ces engagements professionnels peuvent être une source d’inspiration.

De nouveaux appuis existent pour aider les créateurs de startups : “Fekret Twensa / The Tunisian Way” est là pour les faire découvrir.

“Fekret Twensa / The Tunisian Way” ne fait pas pour autant l’impasse sur les difficultés que rencontrent aujourd’hui ceux qui veulent lancer leur projet en Tunisie : accès aux financements et au marché, lourdeurs administratives, manque d’accompagnement etc. Mais chaque épisode de la série raconte quelque chose de ce “Tunisian Way”, que l’on pourrait définir comme la capacité à triompher des difficultés. Pour donner envie à la nouvelle génération qui s’efforce de dépasser ces obstacles.

Tournée en immersion dans le quotidien des entrepreneurs, portée par la bienveillance, l’écoute et l’humour de Mohamed Mrad, la première saison de “Fekret Twensa / The Tunisian Way” propose une plongée sans trucage et sans artifice dans la vie de ceux qui inventent la Tunisie de demain.

Le premier épisode de la série est disponible sur la chaine Youtube du projet : Innov’i – EU4Innovation via le lien suivant : https://bit.ly/3bTp2Me

A propos du programme Innov’i – EU4Innovation

Innov’i – EU4Innovation est un projet d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France. Ce projet vise à accompagner le renforcement, la structuration et la pérennisation de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation tunisien.

https://innovi.tn

A propos d’Expertise France

Agence publique, Expertise France est un acteur clé de la coopération technique internationale. Elle conçoit et met en œuvre des projets qui renforcent durablement les politiques publiques dans les pays en développement et émergents.

https://www.expertisefrance.fr