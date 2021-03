Le président de la République, Kaïs Saïed ” n’a appartenu à aucun parti politique, n’est pas à l’origine de la formation d’un parti et n’a absolument pas l’intention d’en créer un”, souligne la présidence de la République dans un communiqué publié mercredi 3 mars 2021.

“Personne n’a le droit d’associer le chef de l’Etat à un organisme, quelle qu’en soit la forme”, insiste le communiqué.

Lors d’une conférence de presse organisée ce 3 mars à Tunis, le directeur exécutif du parti ” Echaâb Yourid “, Najd Khalfaoui, a indiqué que sa formation politique a été créée par des jeunes ayant participé à la campagne électorale du candidat Kaïs Saïed jusqu’au premier tour de la présidentielle, affirmant toutefois que le parti ne prétend pas représenter le président de la République.

Les services du ministre auprès du Chef du gouvernement chargé des droits de l’Homme et des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile avaient annoncé, le 29 juin 2020, la création d’un nouveau parti politique portant comme nom “Echaâb Yourid” (Le peuple veut) et présidé par Najd Khalfaoui, en vertu du décret-loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011, portant organisation des partis politiques.