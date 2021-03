Le président de la République Kaïs Saïed a déclaré, lundi, que l’organisation du XVIIIe Sommet de la Francophonie et le 8ème Sommet de la Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique (TICAD) ” pose de nouveaux défis pour la Tunisie et l’Afrique “.

S’exprimant par webinaire à l’occasion du 2e Forum d’Assouan pour la paix et le développement durable (Egypte), le Chef de l’Etat a espéré que ces deux événements seront l’occasion d'” apporter de nouvelles approches aux problèmes que vit l’Afrique aujourd’hui, mettre l’accent sur ses besoins et lui fédérer un soutien international aux niveaux bilatéral et multilatéral “.

Il a appelé à ” établir des ponts de communication et de dialogue ” et à ” élaborer des initiatives et des mécanismes à même de réaliser un développement équitable et durable ainsi que de consolider les attributs de la paix et de la stabilité non seulement pour les peuples africains, mais pour l’humanité tout entière “.

Le président Saïed a, par ailleurs, mis l’accent sur l’importance de la ” dimension africaine centrale pour la Tunisie “, soulignant que le pays veille à participer activement aux initiatives de renforcement de la coopération économique en Afrique, à consacrer les valeurs de solidarité et d’entraide et à développer l’action africaine commune.

Il a, en outre, souhaité que les recommandations issues du Forum puissent traduire les aspirations de toutes les parties à consolider les relations unissant les pays africains et à instaurer des partenariats solides et durables.

Le XVIIIe Sommet de la Francophonie se tiendra les 20 et 21 novembre 2021 à Djerba.

Le 8ème Sommet de la Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique (TICAD 8) aura lieu en 2022 en Tunisie.