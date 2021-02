La douane tunisienne sera bientôt dotée d’un nouveau système informatique intégré, a fait savoir samedi, le ministère de l’Economie, des Finances et d’appui à l’investissement.

Le contrat de financement relatif à l’acquisition, l’installation et la mise en exploitation de ce nouveau système a été signé, vendredi 26 février 2021, lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Economie, des Finances et d’appui à l’investissement, Ali Kôoli en présence du chef de cabinet du ministre du Commerce, Khaled Ben Abdallah, et du directeur général de la douane, Youssef Zouaghi.

Le responsable résident en Tunisie de la Banque mondiale, Tony Verheijen et les représentants de la société ayant remporté l’appel d’offres international relatif à la mise en place de ce système, ont aussi, pris part à cette cérémonie par visioconférence.

A cette occasion, le ministre a souligné l’importance d’adopter les nouvelles technologies et les systèmes d’information afin d’améliorer la qualité des services, de faciliter les procédures au profit des citoyens et des entreprises, de lutter contre les phénomènes de fraude et de contrebande et de renforcer la compétitivité de l’économie nationale.

Le nouveau système d’information intégré de la Douane financé par un prêt de la Banque mondiale dans le cadre du Troisième Programme de Développement des Exportations (PDE-3), vise à automatiser toutes les procédures douanières, à réduire les délais de traitement des demandes et des déclarations douanières, à assurer le suivi de toutes les opérations douanières et à établir les statistiques et les données relatives aux recettes douanières d’une manière instantanée.

Ce système répond aux standards internationaux relatifs au commerce extérieur et aux normes technologiques internationales.