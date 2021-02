” Sur environ 120 000 professionnels de la santé, des secteurs public et privé, 48 339 se sont déjà inscrits à la plateforme de vaccination contre le coronavirus evax.tn “, a fait savoir vendredi Ines Ayadi, conseillère auprès du ministre de la santé et membre de la campagne de vaccination nationale.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la responsable a précisé qu’il s’agit de 34 101 professionnels de la santé du secteur public et 14 238 du secteur privé, ce qui représente plus de 40% du total des professionnels de la santé et environ 10% du total des inscrits sur la plateforme evax.tn (495 144 jusqu’à 12h).

Elle a, en outre, signalé que le ministre de la santé s’est entretenu lundi dernier avec les présidents des organisations nationales (UGTT, UTICA et UTAP) pour les appeler à sensibiliser leurs adhérents à l’importance de la vaccination contre le coronavirus pour endiguer la pandémie.

Un sondage effectué par SAUVE.tn, plateforme digitale de communication avec les professionnels de santé (PS) tunisiens, sur leur perception envers la vaccination anti-Covid-19, vient de révéler que 42.9% comptent se faire vacciner, 33.6% sont encore hésitants et 23,5% ne comptent pas le faire.

SAUVE.tn estime que le résultat de ce sondage mené entre le 10 et le 20 janvier 2021 auprès de 672 professionnels de la santé (médecins, pharmaciens, cadre paramédical, autres spécialités …), est quelque peu inquiétant compte tenu du rôle primordial qu’ils jouent dans la sensibilisation de la population sur les questions de santé.

La plateforme de vaccination contre le coronavirus a été lancée le 9 janvier 2021.