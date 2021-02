Les professionnels du tourisme ont exprimé, mercredi, leur souhait de voir l’opération de vaccination contre la COVID-19, démarrer dans les plus brefs délais afin de leur permettre de bien se préparer à la nouvelle saison touristique après un long marasme qui a duré toute une année et qui a eu un impact négatif sur les différents acteurs du tourisme.

Lors d’une rencontre tenue entre Habib Ammar et Faouzi Mehdi, respectivement ministres du Tourisme et de l’Artisanat et de la Santé Publique, les professionnels du tourisme ont souligné leur détermination à soutenir les efforts du département de la santé et de contribuer à la réussite des différentes étapes de vaccination contre le virus COVID-19, selon un communiqué publié mercredi par le ministère du tourisme sur sa page Facebook.

Les participants ont insisté sur le nécessité de mettre en œuvre un calendrier clair pour l’exécution de la stratégie nationale de vaccination, soulignant la portée de mettre en œuvre une stratégie de communication et de commercialisation de la campagne à plus large échelle, ce qui est de nature à rassurer les opérateurs touristiques surtout les grands tours opérateurs et les agences de voyages, afin de commercialiser l’image de la Tunisie en tant que destination touristique en cas d’amélioration de la situation épidémique internationale.

Une réunion de travail marquée par la présence du président du comité de pilotage de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, le président de la commission du confinement sanitaire, les présidents et les représentants des fédérations et des organisations professionnelles nationales de tourisme, a été consacrée à la préparation à la nouvelle saison touristique et à la méthode d’exécution de la stratégie nationale de vaccination, selon le même communiqué.

Elle a été une occasion pour mettre en relief les initiatives de la Tunisie de fournir les vaccins dans les plus brefs délais et sa détermination à garantir la réussite de vla stratégie nationale de vaccination qui va être accompagnée d’une campagne de communication .

Il a, à cet effet, été décidé de former un groupe de travail commun rassemblant les représentants des ministères du Tourisme et de la Santé, les fédérations nationales du tourisme afin de proposer des mesures contribuant à aider le secteur du tourisme à retrouver son rythme de croissance habituel, avec la prise en considération de l’évolution de la situation épidémique à l’échelle nationale et internationale.