Accompagner les entreprises africaines dans leur transition numérique est la principale thématique du Forum ” Digicloud Africa Online “, qui se tiendra du 17 au 19 mars 2021.

Cinq cents invités parmi les premiers responsables des systèmes informatiques au sein de grandes entreprises et administrations des pays du Maghreb et d’Afrique subsaharienne seront au rendez-vous, apprend-on de la plateforme du forum http://online.digicloud.ma/.

Organisé en partenariat avec 17 clubs DSI de pays africains (Directions des Systèmes d’Informations), cet événement, qui sera 100% virtuel, s’adresse aux managers IT, directeurs de stratégie digitale des pays du Maghreb et d’Afrique ayant des projets de transformation digitale de leur entreprise ou organisation.

Il mettra l’accent sur les processus de digitalisation dans les pays africains et ce qu’ils offrent aux entreprises comme possibilités d’adaptation aux changements et à la transformation digitale.

Le Forum ” DIGICLOUD Africa 2021 ” proposera ainsi aux éditeurs, constructeurs et société de conseil des solutions pour les aider à réussir l’inévitable transition digitale.

Des Webinaires et des ateliers de présentation de produits et solutions des éditeurs seront au programme de la manifestation.

En effet, la crise sanitaire liée au Covid-19, a permis de placer le numérique à l’avant-garde, comme bouée de sauvetage pour maintenir les entreprises à flot, servir les clients et faire travailler les employés via le télétravail à cause du confinement.

Dans le monde entier, le télétravail a augmenté de 159% depuis 2005 et la crise sanitaire a accéléré la transformation digitale des entreprises et des Etats, selon les experts.

Toutefois, l’année 2020 a poussé nombre d’entreprises à adopter de nouvelles technologies, y compris le cloud, de manière précipitée afin de s’adapter à la généralisation du télétravail.

Le terme Cloud (nuage en anglais), recouvre l’ensemble des solutions de stockage distant sur des serveurs accessibles par internet. Les différents intervenants disposent à cet effet de gigantesques champs de serveurs de stockages appelés Datacenter. Le Cloud est aussi souvent appelé Cloud Computing ou nuage informatique.