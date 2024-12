Le Centre de Calcul El-Khawarizmi organise, au cours de l’année 2025, plusieurs sessions de formation sur “les services Cloud” destinées à toutes les composantes de la société civile, avec en moyenne une session tous les deux mois, a annoncé lundi la directrice générale du centre Saoussen Krichen.

Krichen a souligné dans une déclaration à la TAP en marge d’un atelier de formation sur “les services Cloud et la sécurité des réseaux Internet”, organisé à Tunis par le centre El-Khawarizmi que ces sessions de formation sont ouvertes à tous les enseignants, aux étudiants, aux cadres administratifs et techniques dans les universités tunisiennes.

“Quatre thèmes de formation ont été choisis par vote au cours de cet atelier, auquel ont participé environ 400 universitaires, étudiants et cadres administratifs et techniques, à savoir “la gestion de projet”, “les services Cloud”, “les méthodes d’utilisation des applications numériques” et “les moyens permettant de développer les réseaux internet au sein des établissements universitaires” a-t-elle ajouté.

La directrice du centre El-Khawarizmi a relevé que le taux d’exploitation du Cloud dans les universités tunisiennes a atteint 70 pc, qui est, selon ses propos “un taux honorable”, notant que les services Cloud seront généralisés au fur et à mesure au cours des prochains mois.

De son côté, le responsable chargé de la production numérique au Centre de Calcul El-Khawarizmi Jamel Aloui a indiqué que les sessions de formation programmées pour l’année 2025 permettront aux bénéficiaires d’obtenir la Certification internationale, soulignant l’importance d’utiliser les services Cloud dans les établissements universitaires, en raison de leur grande capacité à stocker le informations de manière sécurisée.

Il convient de rappeler, que l’utilisation des services Cloud dans les universités tunisiennes a démarré en juin 2024, dans le cadre d’un projet réalisé moyennant une enveloppe de 11 millions de dinars. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de transformation digitale, initiée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.