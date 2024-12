L’Université Tunis El Manar (UTM) organise en collaboration avec le conservatoire national des arts et des métiers de Paris (Cnam) une formation certifiante conjointe aux métiers du Cloud et de la Cybersécurité pour l’obtention d’un certificat de compétence professionnelle internationale dans ces deux spécialités.

Cette formation devra démarrer fin janvier 2025 après la finalisation des formalités d’inscription, a précisé l’UTM dans un communiqué publié mercredi, appelant les candidats à soumettre leur dossiers avant le 30 décembre 2024 sur le lien suivant : httpss://forms.gle/EWbZShVH6YK6U52K6

Les dossiers de candidature seront évalués par une commission spécialisée composée conjointement par l’UTM et le Conservatoire national des arts et métiers de Paris et les candidats retenus seront contactés par email afin de procéder aux formalités d’inscription avant le 21 janvier 2025.

Cette formation académique qui se tiendra sur une période de 10 mois, aura lieu à la faculté des sciences de Tunis, à l’institut supérieur de l’informatique et à l’école nationale des ingénieurs de Tunis.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement de l’UTM à renforcer la formation continue et les opportunités de placement et d’insertion professionnelle des compétences à même de contribuer au développement des capacités des apprenants dans les nouveaux métiers et de satisfaire les besoins en main d’œuvre à l’échelle nationale et internationale, selon le même communiqué.