« La cyber sécurité est aujourd’hui une priorité nationale pour maintenir l’écosystème entrepreneurial et le faire évoluer », a souligné jeudi, Yacine Djemaiel, directeur général de l’Agence Nationale de CyberSécurité (ANCS).

S’exprimant lors d’un séminaire organisé à Tunis à l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-française CCITF sous le thème « Cybersécurité : Comprendre les risques et agir face aux nouveaux défis », Djemaiel a indiqué que l’écosystème est en train d’évoluer notamment grâce aux structures et à la réglementation qui garantissent la sécurité des données et des réseaux.

« Aujourd’hui les entreprises ont intérêt à profiter des avantages du Cloud et de l’intelligence artificielle mais elles doivent en même temps se protéger des menaces et des dangers qu’ils présentent et penser à la sécurisation de leurs données », a-t-il dit.

De son côté, Khélil Chaibi, président de la CCITF a indiqué que « la cyber sécurité est devenue l’un des défis les plus importants auxquels sont confrontées les entreprises modernes ».

«Aujourd’hui, les entreprises sont confrontées à de nombreux types de menaces. Du simple espionnage au détournement et à la destruction d’informations à valeur commerciale », a-t-il expliqué, soulignant l’importance de former et de sensibiliser aux risques liés au numérique et à ses multiples usages.

Selon Chaïbi, la cyber-résilience suppose qu’une organisation peut récupérer les données et reprendre rapidement ses activités après une attaque, tout en limitant les impacts financiers et opérationnels.

Dans son intervention sur les enjeux de la cyber sécurité et protection des données pour les PME/TPE, Adlen Loukil, expert en sécurité de l’information, cyber sécurité et protection de la vie privée a souligné que la mise en place d’une stratégie de cyber sécurité dans une entreprise a un coût important puisqu’il faut mobiliser des moyens financiers, humains, techniques et organisationnels.

Dans ce contexte, il a signalé que les entreprises n’investissent pas assez en cyber sécurité, d’où l’importance de sensibiliser les hauts managers à la nécessité de développer leurs propres solutions technologiques.

Parmi les enjeux de la cyber sécurité, Loukil a cité les pertes financières, les coûts de réparation, les pertes de productivité, la protection des informations confidentielles et de la propriété intellectuelle, la perte de la confiance des clients et la perte de la crédibilité outre les menaces pour la santé et la sécurité des personnes et des infrastructures et la propagation de fausses informations.

L’expert a fait savoir que 80% des cyber attaques ont pour origine un email frauduleux.

Des experts, des consultants, des universitaires et des chefs d’entreprise prennent part au séminaire sur la cyber sécurité. L’objectif étant d’analyser les enjeux actuels, réfléchir sur les nouvelles tendances, découvrir les stratégies de résilience face aux cyber attaques et participer à des démonstrations interactives pour appliquer des solutions concrètes de défense face aux menaces numériques.