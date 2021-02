Bio Express de Ahmed Friaâ, co-inventeur d’une station thermique de dessalement de l’eau

Ahmed Friaâ, né le 17 février 1949 à Zarzis, est un universitaire et un homme politique tunisien. Il est titulaire d’une maîtrise de mathématiques à la faculté des sciences de Tunis, d’un DEA d’analyse numérique de l’Université de Paris VI, d’un diplôme d’ingénieur de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées de Paris, de l’Agrégation en mathématiques de l’Académie de Paris (1975) et d’un Doctorat d’Etat Es-Sciences de l’Université de Paris VI (1979).

De retour en Tunisie en 1980, il devient maître de conférences à l’Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis (ENIT), responsable du département de génie civil, puis professeur de l’enseignement supérieur dans le même établissement. Il est aussi, directeur de l’ENIT entre 1985 et 1989 et président de la commission nationale des sciences exactes et naturelles du comité national de l’Unesco.

Il est placé à plusieurs reprises, à la tête de différents ministères, comme ceux de l’Equipement et de l’Habitat (1989 à 1992) ou de l’Education (1994). De 1997 à 2002, il est ministre des Communications puis ministre des Technologies de la Communication.

Depuis 2010, il démarre en tant que promoteur du projet de village éco-solaire, à Zarzis-Djerba, dédié aux énergies renouvelables, avec une interruption du 12 au 27 janvier 2011, pour occuper le poste de ministre de l’intérieur.

Le 26 mars 2012, Ahmed Friaâ reçoit le Prix international de l’excellence scientifique, “Scientific Excellence Shield”, décerné par l’Association cartographique internationale, pour sa contribution scientifique concernant la loi de comportement viscoplastique de Norton-Hoff, largement utilisée dans la littérature scientifique sous son nouveau nom: loi de Norton-Hoff-Friaa.

Dans ce parcours, Friaa a fait de nombreuses publications scientifiques et travaux de recherche et occupé plusieurs postes académiques.

En tant qu’ancien directeur de l’ENIT, Friaa a initié et piloté le projet de station thermique de dessalement de l’eau, fonctionnant à l’énergie solaire.