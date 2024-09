Saïd Ben Kraïem : de La Presse au CAPJC, un parcours journalistique exemplaire

Le nouveau PDG de la Société Nouvelle d’Impression, de Presse et d’Édition (SNIPE- La Presse), Saïd Ben Kraïem, nommé jeudi par le Président de la République Kaïs Saïed, a démarré son parcours professionnel au journal “La Presse” en 1996.

Agé de 55 ans, Kraïem a occupé depuis 2017 le poste de directeur général du Centre Africain de Perfectionnement des Journalistes et Communicateurs (CAPJC).

Durant son parcours professionnel au sein de la SNIPE La Presse, il a gravi les échelons et a tenu le poste de rédacteur en chef du journal en langue française durant la période (2014-2017).

Il a présidé durant la même période la direction des publications de la SNIPE La Presse.

Titulaire d’une maîtrise de l’Institut de Presse et des Sciences de l’Information (IPSI), Saïd Ben Kraïem a participé dans plusieurs conférences et colloques spécialisés dans le domaine de l’information à l’échelle nationale et internationale.