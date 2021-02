Dans le cadre de ses actions RSE, une convention cadre a été signée aujourd’hui entre la BH Bank représentée par son Directeur Général Monsieur Hichem REBAI et le ministère de l’Education et ce lors d’une cérémonie organisée par l’Association professionnelle tunisienne des banques et établissements financiers et en présence de Messieurs les ministres, Ali KOOLI, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement et Fethi Sellaouti, ministre de l’Education ainsi que les représentants des banques tunisiennes.

En vertu de cette convention la BH Bank s’engage pour la prise en charge de l’aménagement et la maintenance de six établissements scolaires répartis sur le territoire tunisien.

La signature de cette convention consolide la nouvelle orientation de la BH Bank en tant que Banque Citoyenne et Responsable.

Notons que la BH Bank s’est distinguée durant la dernière crise sanitaire par ses interventions RSE aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.