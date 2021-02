” Soliloque de l’épi, la Tunisie m’a dit” est un recueil de poèmes fraîchement édité par la librairie Mot à Mot à Hammamet signé d’un ancien élève de Sadiki dans les année 60 Docteur Hichem Guaiesse.

Ils sont en tout 59 poèmes colligés, déclare l’auteur à l’agence Tunis Afrique Presse. 59 poèmes où dans ce premier recueil à Hichem Guaiesse, amour et passion transcendent le vécu et le quotidien marqués de rêves et d’espoir mais aussi de nostalgie et d’ennui. “Tout cela sous le soleil d’un beau pays qui est….. le nôtre…l’emblème et le martyrologue”, écrit l’auteur.

Ces poèmes, y ont été colligés et certains remontent à très longtemps d’où la prédominance d’un genre romantique voire lyrique en certains poèmes quoique des incursions réalistes ou même engagées semblent présentes, précise l’auteur. Le recueil a été partagé en quatre thèmes ou chapitres.

Dans le premier chapitre intitulé “Visions” où on compte 14 poèmes, réalité et rêves y sont dépeints entremêlés. Le chapitre suivant “Memorial” comprend 12 poèmes où la caractéristique principale est la prégnance d’ un passé. Un passé en fait qui ne passe pas. Le troisième chapitre “SPLEEN” porte sur les les thèmes existentiels, guerres… Quant au quatrième et denier chapitre intitulé “Passion”, il aborde l’exaltation religieuse, amoureuse, de l’enfance , de la patrie. Le recueil se termine par son poème principal: “La Tunisie m’ a dit ” qui par son réalisme post-révolutionnaire me ramène sur terre” répond l’auteur.

Pourquoi de la poésie en temps de pandémie? L’auteur explique “N’est ce pas là une exemplification de la citation de Holderlin, s’interrogeant sur l’utilité des poètes en temps de détresse? ces textes ici colligés participent d’abord d’une volonté de présence à soi-même par l’écriture puis de l’expression de son rapport à l’existant”.

Des copies du recueil sont disponibles actuellement à Tunis à la librairie “la Maison du Livre” au Centre Urbain Nord.