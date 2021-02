L’Association française de normalisation (AFNOR) a remis, mardi, au ministère de l’Equipement, de l’Habitat, et de l’Infrastructure , le certificat du management de la qualité ISO 9001 version 2015.

Le ministère de l’équipement devient ainsi le premier ministère en Afrique à avoir cette couronne internationale après avoir mis en place un système de qualité et de gestion des projets.

Le Chef du Gouvernement, Hichem Mechichi a souligné lors de la cérémonie de la remise du certificat du management de la qualité ISO 9001 , l’importance que revêt le secteur des infrastructures et des travaux publics pour améliorer les conditions de vie des citoyens et renforcer la capacité d’emploi des entreprises opérant dans ce domaine.

Il a rappelé, dans ce contexte, que plus de 1700 millions de dinars ont été alloués dans le budget de l’Etat pour l’année 2021 à la réalisation de divers projets de l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure programmés en vue d’accélérer le développement.

Mechichi a affirmé que l’obtention du ministère de l’équipement et plus précisément la direction régionale de l’équipement, de l’habitat, et de l’infrastructure de Tunis, de ce certificat de qualité confirme le succès du processus de la gouvernance, de la bonne gestion des projets publics et l’instauration de la transparence et de la lutte contre la corruption et la réforme administrative comme les priorités du gouvernement, ce qui incitera le reste des secteurs et institutions publiques à mieux gérer leurs ressources.

La représentante de la région Afrique et Moyen-Orient de l’association AFNOR , Sawsen Hajeri a indiqué , pour sa part, que “le ministère l’Equipement, de l’Habitat, et de l’Infrastructure mérite ce certificat de qualité pour l’adoption d’un programme développé dans le domaine de la gouvernance et la bonne gestion ce qui lui permet de réaliser ses projets d’une manière plus développée, transparente et avec la qualité requise, en plus de renforcer la confiance des investisseurs et des partenaires à l’étranger en tant qu’institution dotée d’une crédibilité et de compétences nationales élevées.

Le Chef du Gouvernement a affirmé dans une déclaration à l’Agence TAP , à l’occasion de cette cérémonie, que “la situation politique actuelle et la crise du remaniement ministériel actuelle ne décourage pas le gouvernement d’exercer son devoir de développer les secteurs vitaux et de répondre aux aspirations des citoyens pour une vie décente.

Et d’expliquer que “les ministres qui ont été désignés par intérim pour superviser les secteurs importants ont tous les pouvoirs pour mettre en œuvre les politiques de l’Etat, et ce, dans les mêmes démarches adoptées par les précédents gouvernements et qu’il n’est pas acceptable de bloquer leurs intérêts.

Il a également, appelé, la classe politique à la nécessité de trouver un consensus pour créer une cour constitutionnelle, puisque c’est la seule structure capable de résoudre tous les problèmes liés à la situation politique et aux structures de l’Etat, selon ses dires.