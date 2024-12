L’Institut Sylvo-Pastoral de Tabarka, dans le gouvernorat de Jendouba, a obtenu la certification des normes de qualité de l’enseignement ISO 21001:2018, ainsi que la certification du système de management de la qualité ISO 9001:2015, a indiqué le directeur de l’institut, Houssine Selmi, vendredi à la TAP.

Cette distinction est le résultat des efforts conjoints de tout le personnel de l’institut, des étudiants et des chercheurs et constitue une première étape vers le renforcement des compétences des étudiants et des enseignants et la promotion de la valeur des diplômes délivrés par une institution reconnue et accréditée à l’échelle internationale dans divers domaines, a-t-il souligné.

Il a ajouté que la certification obtenue, renforcera l’engagement dans le développement de la gestion et l’adoption des technologies modernes, qu’il s’agisse de l’enseignement, de la formation ou de la recherche scientifique.

Ces outils constituent des piliers fondamentaux de la qualité de l’enseignement et sont indispensables pour atteindre l’excellence académique, renforcer les partenariats locaux et internationaux de l’institut, et définir des stratégies ciblées, a-t-il conclu.