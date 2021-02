Les travaux de la huitième session du Bureau du Conseil national du dialogue social ont démarré, vendredi 12 février 2021, pour examiner plusieurs projets de décrets gouvernementaux, en plus du transfert de la présidence du Conseil du ministère des Affaires sociales à l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) conformément à la loi portant création dudit Conseil.

Le Conseil national du dialogue social -qui comprend le gouvernement, l’Union générale tunisienne du travail et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat- a repris ses activités après avoir arrêté ses réunions depuis janvier 2020 en raison de la pandémie de coronavirus et en raison des difficultés à fournir un siège au conseil, qui tiendra sa prochaine réunion dans un nouveau local sis à la rue du Brésil dans la capitale, selon le ministre des Affaires sociales Mohamed Trabelsi.

Mohamed Trabelsi, le ministre des Affaires sociales, a indiqué que la réunion a été consacrée à l’examen de projets de décrets gouvernementaux importants dont notamment le décret gouvernemental relatif à la création de l’Agence nationale pour l’intégration et le développement social qui entre dans le cadre du projet du programme de sécurité sociale.

Il a ajouté que la réunion portera également sur l’avancement des négociations sur la création de la Caisse d’assurance-chômage, indiquant qu’il y a une volonté d’élargir la liste des bénéficiaires de ce fonds pour inclure non seulement les personnes qui ont perdu leur emploi, mais aussi les diplômés chômeurs.

Mohamed Trabelsi a indiqué que le projet de loi sur la protection sociale sera également mis sur la table pour discussion par le bureau du Conseil national du dialogue social, indiquant que ce projet vise à fournir une protection sociale complète en termes de revenus et de santé pour tous les Tunisiens d’ici quelques années, a-t-il dit.

L’ordre du jour comprend également l’examen d’un certain nombre d’autres projets de décrets gouvernementaux, tels que le décret gouvernemental relatif à la création du Conseil supérieur du développement social et le décret gouvernemental relatif à la révision du décret gouvernemental n ° 499 de 1974 relatif au système des pensions de vieillesse et d’invalidité.