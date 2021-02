Les candidatures sont ouvertes pour participer à l’exposition annuelle du Syndicat des métiers des arts plastiques (SMAP) qui aura lieu en avril 2021.

Les artistes désireux d’exposer leurs œuvres sont appelés à envoyer leurs candidatures avant le 03 mars prochain, uniquement par voie électronique, à l’adresse suivante : contact.smaptunisie@gmail.com

Dans un communiqué publié, le jeudi 11 février, le Syndicat annonce que l’exposition sera organisée sous les auspices de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

Créé 2009, le Syndicat des métiers des arts plastiques est doté d’un comité exécutif élu composé de 7 membres. Cet un organisme relevant de l’UGTT œuvre à défendre la liberté de création et d’expression artistique et la mise en place d’un cadre législatif qui garantit les droits et la dignité des artistes plasticiens.

Cet appel à candidature est ouvert aux artistes âges de 25 ans et plus. Il s’adresse aux artistes membres du SMAP ainsi qu’à tout artiste tunisien et étranger résidant en Tunisie.

Il est permis de présenter des œuvres sur tous les supports et de divers modes d’expression artistique (peinture, céramique, installation, photographie..). Hormis les installations, chaque artiste à le droit de présenter deux œuvres, à condition d’avoir le thème.

Les œuvres doivent être réalisées exclusivement pour l’exposition de 2021. Le comité de sélection tiendra en compte le critère d’authenticité, de singularité et novateur de l’œuvre.

Les artistes seront tenus de présenter des justificatifs sur la propriété de leurs œuvres présentées. Pour cela, une fois retenue, chaque œuvre devra, par la suite, être inscrite auprès de l’Organisme tunisien des Droits d’auteur et des Droits voisins (OTDAV).

Les installations doivent être accompagnées d’une description détaillée, en mentionnant notamment la taille, sa dimension, les matériaux utilisés pour chaque œuvre et l’espace qui lui sera réservé lors de l’exposition.