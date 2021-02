Des startups marocaines et tunisiennes présentent, mercredi 10 février 2021, des projets innovants ayant trait à l’environnement et aux nouvelles technologies visant à faciliter la gestion des communes, améliorer le quotidien du citoyen et favoriser le bien-être du citoyen.

Ces jeunes pousses maghrébines vont communiquer sur leurs projets lors d’un Webinaire ayant pour thème “Startups du territoire de l’innovation au service des collectivités locales”, qu’organise le Forum tunisien des leaders maghrébins (FTLM), en partenariat avec le Réseau des femmes leaders du Maghreb (RFLM – Maroc).

La rencontre en ligne, qui se tiendra de 10h à 12 h (GMT+1), en live sur la chaîne YouTube et la page Facebook du FTLM, sera également une occasion pour des élus locaux et responsables municipaux de connaître des projets de startups et des solutions innovantes qu’elles proposent aux communes pour résoudre des problèmes récurrents, selon un communiqué conjoint des deux organisateurs.

Il est question également, de créer une synergie entre les divers acteurs de la société pour exhiber des solutions innovantes à des problématiques.

” Dans un contexte incertain face à la pandémie, cette rencontre maghrébine virtuelle est un moyen pour renforcer les liens entre les pays du Maghreb, créer un espace de réflexion et de partage qui s’oriente vers le Maghreb pour lequel une vision globale régionale est aujourd’hui indispensable “, lit-on dans le communiqué du RFLM et FTLM.

Des représentants de Startups Tunisiennes & Marocaines, des représentants des communes, des universitaires et des membres du FTLM ainsi que des experts ou formateurs devraient prendre part à ce webinaire.