Le président de la République, Kais Saied, a réitéré, lors de sa rencontre avec le secrétaire général de l’Union générale /tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, sa ferme position visant à assurer un remaniement ministériel fondé sur le respect de la constitution, lit-on dans un communiqué publié sur la page officielle de la Présidence de la République sur le réseau social “Facebook”.

Lors de la réunion tenue au palais de Carthage, Saied a souligné que “plus le rôle national de l’Union est grand, plus elle s’accroche aux principes et aux choix dont elle s’est engagés envers le peuple, et s’il y a dialogue pour résoudre cette crise, il doit être à la lumière de ces principes clairs et de ces choix sans ambiguïté. “.

Le président de la République a également souligné son plein respect de la constitution et son rejet de toutes violations , selon le texte du communiqué.

La réunion a porté sur la situation générale du pays, en particulier la situation politique, ainsi que les conditions économiques et sociales.

La centrale syndicale avait indiqué dans son communiqué rendu public à l’issue de la réunion du comité administratif tenue mardi que la crise politique en Tunisie menace désormais l’Etat même et sa sécurité. La crise actuelle a mis en jeu la crédibilité de l’Etat à l’étranger et accroîtra la crise sanitaire et la détérioration de la situation sociale, avait ajouté la même source. La crise s’est illustrée notamment en des accusations et différents tiraillements.

Le dernier remaniement ministériel n’a pas pris en considération l’avis de certaines parties concernant des noms proposés, a encore noté la centrale syndicale. L’UGTT avait dénoncé par la même occasion les tentatives de certaines parties visant à mettre en échec l’initiative de l’union adoptée par le président de la république.

L’Union avait d’autre part souligné son attachement à poursuivre son rôle à l’échelle nationale visant à préserver l’unité de l’Etat, ses structures et la protection des intérêts et des droits des différentes catégories sociales.