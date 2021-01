L’Agence Nationale de la Sécurité Informatique est fière d’annoncer l’adhésion officielle de l’équipe de réponse aux incidents de sécurité informatique bjCSIRT du Benin au FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams).

En effet, cette nouvelle adhésion, qui porte le nombre des équipes de réponse aux incidents de sécurité informatique africaines faisant partie de FIRST à 19, a été le fruit d’une collaboration entre les compétences tunisiennes de tunCERT et Keystone.

Il est à rappeler que tunCERT a obtenu son adhésion au FIRST depuis 2007 et que durant ces dernières années, il a partagé son savoir-faire pour encadrer et aider les équipes de réponse aux incidents de sécurité informatique africaines à adhérer, à leur tour, au FIRST.