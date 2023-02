La communauté internationale célèbre, mardi 7 février 2023, la “Journée mondiale pour un Internet plus sûr”, qui est placée cette année sous le slogan “Ensemble pour un internet plus sur”.

Ce rendez-vous s’adresse à tous les utilisateurs de réseau de l’Internet et en particulier aux jeunes et aux enfants, considérés comme la catégorie qui utilise le plus l’Internet et la plus vulnérable aux risques éventuels sur le réseau.

Ainsi, cette journée vise à sensibiliser le public quant à l’importance de la sécurité lors de la navigation sur Internet, ainsi qu’à faire connaître les risques auxquels les enfants et les jeunes peuvent être confrontés via le réseau et les moyens de s’en protéger.

Dans ce contexte, l’Agence nationale de la sécurité informatique (ANSI) a rappelé l’importance de suivre les mesures de sécurité nécessaires pour protéger l’enfant et la famille des risques sur Internet, en instaurant une culture du dialogue au sein de la famille.

L’ANSI a réitéré, aussi, l’impératif de sensibiliser les enfants pour qu’ils ne fournissent pas de données privées sur Internet, ne fassent pas confiance aux personnes dans le monde virtuel et vérifient la validité des liens et des contenus numériques reçus ou partagés via les divers réseaux sociaux et autres applications de messagerie électronique.