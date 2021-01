La Poste tunisienne (PT) annonce avoir lancé 10 nouveaux bureaux de postes mobiles dans l’objectif de rapprocher les services des citoyens dans les différentes régions de la Tunisie.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de sa contribution au projet de développement et de généralisation des maisons des services administratifs, explique la PT dans un communiqué rendu public jeudi 28 janvier 2021. Elle vise aussi à réduire les disparités entre les régions et de soutenir le développement régional.

Ces maisons de services mobiles fournissent aux citoyens les différents services postaux et financiers, outre les services relevant de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS), la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) et Tunisie Telecom (TT).

L’ouverture de ces bureaux, porte à 14 le nombre des maisons de services mobiles, répartis sur les gouvernorats de Tozeur, Tataouine, Siliana, Kairouan, Zaghouan, Béjà, le Kef, Jendouba, Sfax, Sousse, Gabès, Gafsa, Kasserine et Kébili.

Le projet de développement et de généralisation des maisons des services administratifs, s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de développement de l’administration publique et cible les délégations dont les services administratifs prioritaires demeurent insuffisants.