La Banque Nationale Agricole –BNA- vient de publier ses indicateurs d’activité relatifs à l’exercice 2020.

L’encours des créances sur la clientèle, net de provisions et agios réservés, a atteint 12.071 millions de dinars au 31.12.2020 contre 10.447 millions de dinars au 31.12.2019, enregistrant ainsi une augmentation de 15,6%.

– Les dépôts de la clientèle ont enregistré, entre Décembre 2019 et Décembre 2020 une augmentation de 388 millions de dinars, soit une croissance de 4,5%.

– Les produits d’exploitation bancaire ont atteint 1.382 millions de dinars au 31.12.2020 contre 1.325 millions de dinars au 31.12.2019, enregistrant une augmentation de 57 millions de dinars, soit un taux de progression de 4,3%.

– Les charges d’exploitation bancaire ont enregistré une augmentation de 28 millions de dinars, passant de 670 millions de dinars au 31.12.2019 à 698 millions de dinars au 31.12.2020, soit un taux de progression de 4,2%.

– Le produit net bancaire s’est établi à 684 millions de dinars au 31.12.2020 contre 654 millions de dinars au 31.12.2019, enregistrant ainsi une augmentation de 4,5%.

– Le montant total des charges opératoires a diminué de 1,8% entre Décembre 2019 et Décembre 2020 passant de 290 millions de dinars au 31.12.2019 à 284 millions de dinars au 31.12.2020.

– La banque a procédé à la comptabilisation des intérêts de report des échéances relatives aux crédits octroyés aux particuliers objet des circulaires BCT n° 2020/07 et 2020/08, exclusion faite de toutes commissions et intérêts ou pénalités de retard.

– La BNA a procédé à l’application de l’exercice de stress testing demandé par la BCT sur la base d’un modèle établi par cette dernière. Les résultats de ce stress test constituent une réaffirmation de la bonne résilience de la Banque. Ainsi, les ratios de solvabilité et Tier One de la Banque seraient respectivement supérieur à 14% et à 10%, même dans le cas d’un scénario sévère.