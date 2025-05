Les engagements bruts agricoles accordés par la Banque Nationale Agricole (BNA) aux clients, représentent 7,2 % du total des crédits bruts, à la fin de l’année 2024. Les engagements des crédits agricoles ont atteint, à fin décembre 2024, environ 1167,9 millions de dinars (MD) tandis que le total des engagements de la banque se situent à 16 245,9 MD, durant la même période.

Bien que la BNA, soit chargée de développer le secteur agricole, la banque a concentré ses efforts pour accorder des crédits commerciaux et industriels, notant que ses engagements bruts commerciaux et industriels ont atteint 14955,8MD, selon les données des indicateurs financiers, les notes y afférentes et les rapports des commissaires aux comptes de la BNA pour l’exercice comptable 2024, examinés lors de l’Assemblée générale ordinaire(AGO) de la banque, tenue, mercredi, 30 avril 2025.

A l’ordre du jour de cette assemblée figure la nomination d’un membre du conseil d’administration, et le renouvellement du mandat d’autres membres, la désignation des commissaires aux comptes.

Le Résultat de l’exercice pour l’année 2024 a augmenté de 34%, par rapport à l’année 2023, pour se situer à 254,6MD.

En revanche, l’état de flux de trésorerie a révélé un déficit record de liquidités et équivalents de liquidités, à fin 2024, de 5 378,3 MD contre 4 691,8 MD, à fin 2023, soit une hausse de 14,6 %.

Le rapport des commissaires aux comptes a noté que la valeur des garanties reçues de la clientèle, au titre des crédits accordés, s’élève à 2 144,4 MD contre un encours de crédits de 16 245,9 MD, ce qui signifie que le taux de couverture des crédits par les garanties de la BNA ne dépasse pas 13,2 % , à fin décembre 2024.

Par ailleurs, les dépôts et avoirs de la clientèle ont enregistré une hausse de 6,6% (soit l’équivalent de 787,9 MD), pour se situer à 12 674,8 MD. Les fonds propres de la banque ont progressé pour atteindre 2 161,6 MD, à fin 2024 contre 2 004,3 MD, soit une augmentation de 7,8 %(soit 157,3 MD).

Le total des actifs de la BNA a augmenté de 9,7 % par rapport l’année 2023, pour s’établir à 22 459 MD.