Le Forum national des acteurs de l’adaptation au changement climatique en Tunisie sera officiellement lancé le 27 janvier 2021 à Tunis, à l’initiative du ministère des Affaires locales et de l’Environnement et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Il s’agit d’une plateforme de consolidation des mesures initiées par différents acteurs, afin d’assurer une action harmonisée et efficace dans le domaine de l’adaptation au changement climatique en Tunisie, un pays qui demeure fortement vulnérable à ce phénomène, indique un communiqué publié mardi 26 courant par la GIZ.

S’inscrivant dans le cadre du projet de ” Renforcement de capacités et appui à l’exécution de la politique nationale d’adaptation au changement climatique en Tunisie ” (Adapt-CC), financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), ce forum a pour vocation de regrouper l’ensemble des acteurs concernés par l’adaptation au changement climatique en Tunisie.

Plus de 60 membres représentant la société civile, le secteur privé, les médias et les municipalités prendront part à ce forum qui leur permettra de s’informer sur les thématiques en lien avec l’adaptation au changement climatique et l’actualité nationale et internationale s’y rapportant et d’échanger ainsi autour de leurs expériences et leurs bonnes pratiques dans ce domaine.

Il sera, également, une plateforme de renforcement des capacités des acteurs de l’adaptation au changement climatique et d’appui pour la mise en œuvre d’initiatives ou de projets en lien avec cette thématique. La Tunisie a été classée 35e pays à risques climatiques dans le monde (sur 183 pays) en 2018, selon la 15e édition de l’Indice mondial des risques climatiques 2020, de l’organisation allemande Germanwatch.

D’après cet indice, la Tunisie est le pays le plus vulnérable aux extrêmes climatiques dans la région de l’Afrique du nord.