La société ALKIMIA a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 4ème trimestre 2020.

– La production de l’année 2020 a atteint 55 680 tonnes de Tri-polyphosphate de sodium (STPP ; Na5P3O10) contre 47 660 tonnes produites en 2019, accusant ainsi une augmentation de 16,83%.

Ce niveau de production reste cependant en deçà de la capacité nominale de production de l’Usine en raison de la baisse de la demande sur le Marché International et de la perte d’importants clients après les diverses déclarations de Force Majeure dues aux arrêts forcés des Unités de production en 2016, 2017, 2018 et 2019 par manque d’acide phosphorique.

– Malgré l’amélioration du volume de vente, le chiffre d’affaires a enregistré une baisse de 4,79% en raison de la baisse concomitante des prix de vente du STPP sur le Marché international et du cours du Dollar par rapport au Dinar.

Impact de la COVID-19 sur les activités de la Société :

La COVID-19 a eu un impact négatif sur l’activité de la Société, par la baisse de la demande globale du STPP et ralentissement des ventes par rapport aux prévisions.

Cependant c’est le retard de la mise en route de l’Usine de MAP cristallisé qui a été l’impact le plus important enregistré par la Société. En effet, ce projet, avec un démarrage prévu initialement au mois de Mars 2020, accuse d’ores et déjà presque un an de retard du fait du confinement sanitaire instauré en Espagne, pays du fournisseur des équipements principaux de l’Usine. Ledit Fournisseur HPD n’a pas été autorisé à envoyer ses équipes pour superviser le démarrage et réaliser les tests de performance de l’Usine.

En effet, les travaux de démarrage et les tests de performance ont débuté au cours de la première semaine de Novembre 2020, mais ont été interrompus et le technicien dépêché par le fournisseur a été rapatrié à la suite du sit-in ayant bloqué la zone industrielle de Gabès. Selon les dernières discussions avec le fournisseur, les travaux débuteront en début du mois de février 2021 pour un démarrage de la nouvelle Unité en Mars/Avril 2021.