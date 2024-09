La société ALKIMIA a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 2ème trimestre 2024.

La production de Tri-Polyphosphate de Sodium (STPP ; Na5P3O10) au 30 Juin 2024 s’est élevée à 10 960 tonnes contre 12 920 tonnes produites au 1er semestre 2023. Cette baisse de production est due, d’une part au manque d’acide phosphorique ayant conduit à l’arrêt de nos Usines et à la baisse de la demande de l’abandon du STPP par la plupart de nos importants clients et de son remplacement par d’autres produits de substitution ayant des prix moins chers et plus stables.

Cependant, et même si les prix de la principale

matière première, l’acide phosphorique, ont enregistré une certaine stabilité par rapport à 2022 et 2023, les niveaux atteints restent assez hauts et les coûts de production demeurent importants et ne permettent pas de faire face à la concurrence russe et chinoise.

– Quant à l’Unité de production de MAP cristallisé soluble (12-61-0), elle n’a produit au premier semestre

2024 que 5 827 tonnes contre 1746 tonnes au premier semestre 2023 pour une capacité nominale de

25 000 tonnes par an et ce en raison de la politique de prix élevés pratiquée par le Groupe Chimique

Tunisien pour la fourniture de l’ammoniac et de l’acide phosphorique. En effet, les prix pratiqués par le

Groupe Chimique Tunisien rendent non compétitif le MAP soluble fabriqué par la Société Chimique

ALKIMIA. C’est la raison pour laquelle l’Unité de MAP soluble a été à l’arrêt pour plus de 11 mois en

2023 et pour plus de trois (3) mois durant le premier semestre 2024.

– Ceci étant, la situation instable qu’elle traverse rend très difficile l’opération de sauvetage de la Société

Chimique ALKIMIA qui pourtant a le mérite de valoriser un produit national en produisant des produits finis destinés à l’export vers l’Europe, les Etats Unis d’Amérique et la région MENA, sachant que le Plan de Sauvetage se base sur une garantie de disponibilité et de continuité de livraison par le Groupe chimique Tunisien des deux matières premières nécessaires à des prix mieux étudiés pour assurer l’exploitation des usines de la Société.

– La Société a réalisé au 30.06.2024 un chiffre d’affaires de 62 792 007 DT contre 61 660 816 DT au 30.06.2023.

– La mise en œuvre de la première étape du plan de restructuration de la Société vient en fin d’être

déclenchée avec la réalisation de l’augmentation de capital de la Société de 20 000 000 DT. En effet, les

dernières souscriptions à cette augmentation ont été clôturées au mois de juin 2024 et la libération des

premiers versements ont été effectuées. Rappelons que cette augmentation comporte une augmentation en

numéraire de 12 000 000 DT et une augmentation par conversion de créances du Groupe Chimique à

concurrence de 8 000 000 DT.