Wifak International Bank a clôturé l’exercice 2020 avec les réalisations suivantes :

– Les produits d’exploitation bancaires ont enregistré une hausse de 23,3% par rapport à la même période de 2019,

– Les charges d’exploitation bancaires ont augmenté de 2,3 MDT par rapport au 31 décembre 2019,

– Le PNB a enregistré une augmentation de 9,2 MDT, soit une hausse de 40,9% par rapport au 31 décembre 2019.

– Les charges opératoires ont enregistré une diminution de 2,99% par rapport au 31 décembre 2019,

– Les encours des financements à la clientèle ont enregistré une augmentation de 83,3 MDT, soit une hausse de 20,7% par rapport au 31 décembre 2019.

– Les dépôts et avoirs de la clientèle ont enregistré une progression de 38,1 % par rapport au 31 décembre 2019.

L’exercice 2020 a été marqué également par :

– En application des circulaires BCT 2020 – 06, 07 et 08 relatives aux mesures exceptionnelles en faveur des entreprises professionnelles et des particuliers, la banque a procédé au report des tombées des échéances des créances classées 0 et 1 pour les 7 mois de Mars à Septembre 2020,

– L’application par la banque des autres mesures citées par la circulaire BCT 2020-05 dont on cite la gratuité de retrait par carte ainsi que la gratuité des nouvelles émissions des cartes bancaires classiques,

– L’enrichissement de l’offre à la clientèle par le lancement d’un nouveau produit «Hissab Ithmar» qui permet aux clients Wifak de bénéficier d’un BONUS proportionnel à la stabilité de leurs dépôts,

– L’exercice 2020 s’est caractérisé également par l’attribution à Wifak Bank du prestigieux prix «GIFA Power Award (Islamic Banking) 2020» lors de la 10èmee édition du Global Islamic Finance Awards qui s’est tenue le 14 septembre 2020 au Pakistan.

– Wifak Bank a remporté également le prestigieux prix «Best Islamic Corporate Bank Tunisia 2020», un prix qui lui a été décerné par la revue financière internationale «Global Banking and Finance Review» pour la 10ème édition du Global Banking & Finance Awards.