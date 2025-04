Wifak Bank ambitionne de renforcer son positionnement de Banque Islamique, partenaire d’excellence et démontrant un engagement fort à contribuer au financement de la croissance et du développement dans divers secteurs de l’économie. Elle envisage ainsi une expansion progressive de la taille de son réseau durant les années à venir avec une couverture élargie du territoire et une amélioration continue de la présence géographique par zone et par gouvernorat.

A cet effet, Wifak Bank annonce l’ouverture officielle de sa 51ème agence « Agence WIFAK BANK Manouba », sise à 15, Avenue Hédi Chaker, Manouba 2010, à partir de jeudi 24 Avril 2025.

Cette nouvelle ouverture, vient renforcer la présence de WIFAK BANK dans le Grand Tunis et représente une marche en avant vers une couverture élargie du territoire afin de rapprocher davantage la banque de ses clients (particuliers, TRE, professionnels et entreprises), de répondre à leurs attentes et de leur offrir des produits et services adaptés conformes aux principes de la finance islamique : des solutions digitales sécurisées, des cartes, des comptes, des offres, des placements et investissements, des financements, des plans d’épargne, des services de transfert d’argent, des opérations à l’international et bien plus.

A travers, ce nouveau point de contact, WIFAK BANK, confirme l’orientation accordée à l’expérience client comme un indicateur de performance et de création de valeur ajoutée et veille à fédérer ses clients autour d’une expérience unifiée, fluide, personnalisée et leur propose le conseil et l’accompagnement nécessaires.

L’agence « WIFAK BANK Manouba » est équipée d’un DAB pour permettre aux clients d’effectuer les opérations de retrait d’argent 7jours/7 et 24h/24 ainsi que des écrans dynamiques pour communiquer sur les cours de change, les produits et services et d’autres informations utiles.

Toute l’équipe de WIFAK BANK sera honorée de vous accueillir dans sa nouvelle agence « WIFAK BANK Manouba » et espère vous compter parmi sa nouvelle clientèle et profiter de la gratuité des frais de tenue de compte pour les 50 premiers clients.

Site web : WIFAK BANK