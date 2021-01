L’Association Tunisienne de la Gouvernance et de l’Egalité des Chances entre les femmes et les hommes dans les postes de décision, (ATGEC) a estimé jeudi que le remaniement ministériel annoncé par le chef du gouvernement Hichem Mechichi samedi dernier n’a pas respecté le principe d’égalité entre les deux sexes dans les postes de décision.

Dans un communiqué rendu public, l’ATGEC, a regretté l’absence de respect de l’article 46 de la constitution stipulant le respect de la Tunisie des droits acquis de la femme et la garantie d’égalité des chances entre homme et femme dans les postes de décision dans les différents secteurs.

Crée en Juin 2017, L’ATGEC, à but non lucratif, est la première association agissant pour la promotion de la femme fonctionnaire à l’échelle des pays du Maghreb et du Moyen-Orient, Milite pour la participation des femmes et des organisations féminines au processus de développement durable. Elle a pour objectif, la promotion de la position et du rôle des femmes ainsi que la constitution d’une force de réflexion et de propositions en mesure d’influencer les politiques publiques dans le sens d’une bonne gouvernance.