La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) porte à la connaissance de ses affiliés qu’il a été décidé de prolonger au 18 janvier 2021 les délais liés à la déclaration des salaires et au paiement des cotisations au titre du régime des travailleurs salariés et non salariés pour le quatrième trimestre de 2020.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, mercredi, la CNSS souligne que cette décision s’inscrit dans le cadre des procédures imposées par le confinement général décrété du 14 au 17 courant, soulignant que les employeurs et les travailleurs indépendants peuvent déclarer les salaires et payer les cotisations à distance via le Portail de la caisse www.cnss.tn