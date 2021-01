Une équipe de travail commune entre le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières et le gouvernorat de Sousse sera créée et un interlocuteur unique représentant le ministère et assurant la coordination avec les services régionaux de Sousse, sera désigné afin de résoudre les problèmes en suspens.

Cette décision a été convenue, au cours d’une séance de travail tenue, mardi, entre les deux parties, a indiqué un communiqué du ministère des Domaines de l’Etat.

La ministre des Domaines de l’Etat, Leila Jaffel, a mis l’accent sur la nécessité d’accélérer l’examen et la résolution des dossiers relatifs à la régulation de la situation des biens agricoles et non agricoles et des habitations construites sur les domaines de propriétés privées de l’Etat.

Les services du gouvernorat de Sousse et les comités régionaux ont appelé à accélérer l’identification des listes des bénéficiaires des régularisations requises afin de permettre au ministère de les approuver, a-t-on ajouté.

La gouverneure de Sousse, Raja Trabelsi a, pour sa part, évoqué l’importance du rôle du ministère de tutelle dans l’accélération du rythme de développement et d’investissement dans la région et appelé à “consacrer une partie de la réserve foncière domaniale à la mise en place de services et d’infrastructures de base pour les ministères concernés”.