Une centaine d’opérateurs européens et africains de toute la chaîne de valeur agricole ont signé, lundi 11 janvier 2021 en marge du ” One Planet Summit 2020″, une charte d’engagement en faveur du développement des filières agro-pastorales en Afrique, notamment au Sahel.

Pour ce faire, ils ont lancé l’initiative ” International Agroecological Movement for Africa ” (IAM Africa).

Il s’agit d’une coalition d’acteurs privés et publics, qui s’engage autour de la sanctuarisation de la biodiversité – bien commun mondial – et pour le développement de filières agricoles durables.

Les signataires de cette charte entendent prospecter et développer conjointement des chaînes de valeurs répondant aux enjeux africains.

Le co-développement étant au cœur de l’éthique partagée par l’ensemble des signataires, une part importante des activités prévues incombera aux acteurs locaux, favorisant ainsi les transferts de technologies, l’appropriation des savoir-faire nécessaires à une implantation durable des filières de production agricole et d’élevage envisagée par cette Charte.

Symbiose entre développement social, environnement et économie

“L’objectif des signataires, à travers leur engagement de déployer cette approche en Afrique de manière générale, est de participer à la promotion d’une stratégie combinant développement social, environnemental et économique au service de la prospérité, mais aussi de la préservation de la biodiversité et plus généralement de la stabilité du continent”, précise le cofondateur de l’initiative et directeur général adjoint du groupe Advens/Géocoton, Karim Ait Talb.

Quid de la Grande muraille Verte?

Les partenaires signataires de cette coalition s’engagent spécifiquement à participer à la réalisation des objectifs 2030 de la Grande muraille Verte. La Grande muraille verte pour le Sahara et le Sahel, communément appelée Grande muraille verte, est l’initiative phare de l’Union africaine pour lutter contre les effets du changement climatique et de la désertification en Afrique.

La bande sahélienne est identifiée comme l’un des ” hotspots ” mondiaux du changement climatique.

Dans cette région, il est absolument essentiel d’apporter des réponses aux tensions sur les ressources naturelles pour répondre aux objectifs de développement durable et préserver la biodiversité.

La structuration de chaînes de valeurs agro-élevage encourageant le déploiement des pratiques agro-écologiques, et la création d’emplois dignes et durables, constituera une réponse importante pour l’adaptation des populations de la région et l’atténuation des effets du changement climatique, notamment en matière de flux migratoires et défis sécuritaires.

” Le Conseil présidentiel pour l’Afrique est mobilisé depuis 2018 pour la structuration des chaînes de valeurs agricoles du Sahel, et a réalisé plusieurs missions pour aller à la rencontre des acteurs de terrain afin de travailler sur des solutions concrètes qui ont un impact sur la nutrition, la création d’emplois décents, l’inclusion des populations vulnérables.

Quid du Conseil présidentiel pour l’Afrique?

“IAM Africa est une nouvelle voie où s’engagent les entreprises françaises, africaines et internationales prêtes à investir dans des filières agro-écologiques d’avenir. J’invite toutes les entreprises qui partagent ces valeurs à signer la charte disponible sur le site internet du CPA”, pPrécise Wilfrid Lauriano Do Rego, partenaire de l’initiative et coordonnateur du Conseil présidentiel pour l’Afrique (CPA).

Lancé en 2017 par le président français Emmanuel Macron, le One Planet Summit donne l’opportunité aux dirigeants du monde entier et aux organisations internationales de réfléchir sur la biodiversité et de relever leur niveau d’ambition sur la protection de la nature et sur le climat, tout en répondant aux nouvelles questions posées par la crise actuelle de la pandémie de Covid-19.

La quatrième édition du Sommet, qui se tient en visioconférence, entend apporter une contribution décisive à la préparation de la COP 26 prévue du 1er au 11 novembre 2021 à Glasgow, en Ecosse.