Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, estime nécessaire le renouvellement de la composition des membres des commissions sectorielles, consultatives, techniques et régionales des entreprises et établissements publics dont la période de nomination a dépassé trois ans, à l’exception de ceux qui ont été désignés, et ce dans un délai maximum établi au 31 janvier 2021.

Il a fait remarquer dans une circulaire du gouvernement, parue le 30 décembre 2020, que le mode de fonctionnement de plusieurs commissions ne répond pas aux critères et conditions de bonne gouvernance tant au plan de la composition, du choix des membres et de la période d’adhésion qu’à celui de leur méthode d’action.

Le chef du gouvernement a recommandé aux ministres, secrétaires d’Etat, Gouverneurs et présidents des entreprises et établissements publics d’évaluer la composition de toutes les commissions relevant de leurs prérogatives et de présenter des suggestions relatives à la diminution ou au changement de leur composition.

Mechichi a souligné la nécessité du renouvellement périodique des commissions précitées, le nombre d’années d’adhésion ne devant pas dépasser trois ans, tout en appelant au bon choix des compétences appelées à siéger en leur sein.

La circulaire stipule notamment la simplification des mesures et l’examen des dossiers présentés aux commissions dans des délais précis, conformément à un guide interne des mesures élaboré par les structures concernées.

Ce dernier vise à respecter les principes de neutralité, d’égalité, de transparence et d’efficacité régissant la fonction publique et figurant dans l’article 15 de la Constitution. Il reflète également l’importance du rôle de ces commissions dans la prise de décision par les entités publiques.